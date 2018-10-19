У Керчі прощаються з жертвами масового вбивства [ Редактировать ]
У Керчі сьогодні прощаються з жертвами масового вбивства, що сталося два дні тому. Жалобна процесія пройде вулицями міста до центрального кладовища.
Нагадаю, напередодні кількість загиблих там зросла до 21 людини - у лікарні померла ще одна дівчина.
За версією окупаційної влади Криму, вибух і стрілянину у коледжі влаштував студент четвертого курсу, 18-річний Владислав Росляков, який потім наклав на себе руки.
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