У Керчі сьогодні прощаються з жертвами масового вбивства, що сталося два дні тому. Жалобна процесія пройде вулицями міста до центрального кладовища.

Нагадаю, напередодні кількість загиблих там зросла до 21 людини - у лікарні померла ще одна дівчина.

За версією окупаційної влади Криму, вибух і стрілянину у коледжі влаштував студент четвертого курсу, 18-річний Владислав Росляков, який потім наклав на себе руки.