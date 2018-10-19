Володимира Балуха етапували до колонії у Керчі [ Редактировать ]
Українського активіста і політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії в окупованому Криму. Про це проекту "Крим.Реалії" розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Офіційного підтвердження від російської влади та адвокатів Балуха поки що немає. перед етапуванням з українським політв'язнем зустрілася його дружина.
Про це Наталія Балух розповіла "Кримській правозахисній групі". За її словами, у Володимира - ослаблений імунітет і загострення хронічних хвороб. На час етапування він припинив голодування, яке тривало понад 200 днів.
Нагадаю, зараз у Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язні, 27 з них - перебувають на території РФ.
по теме
Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию
Украинский активист Владимир Балух находится в Керченской колонии
Володимир Балух відбуватиме покарання у Керченській колонії
Український активіст Володимир Балух відбуватиме покарання у Керченській колонії. Про це проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Утім, офіційного підтвердження від окупаційної російської влади поки що немає
Український політв'язень Володимир Балух припинив голодування
Засуджений в Криму український політв'язень Володимир Балух - припиняє голодування, до етапу в російську колонію
Володимир Балух призупиняє голодування
Засуджений у Криму український політв'язень Володимир Балух - призупиняє голодування, до етапу в російську колонію. про це йдеться в його листі, який у Києві зачитав архієпископ української православної церкви Климент
Владимир Балух прекращает голодовку (фото)
Владимир Балух, незаконно осужденный в оккупированном Крыму, прекращает голодовку