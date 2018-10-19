Битва за бурштин. На Рівненщині дві сотні озброєних копачів атакували поліцейських. Усі були у балаклавах та з палицями. Чи вдалося владнати цей конфлікт - розкажуть мої колеги.

Три розбиті службові автівки - наслідок сутички між копами та бурштинокопачами. Рівненських поліцейських закидали камінням, коли ті наблизилися до клондайку поблизу села Кухітська Воля.

Це Зарічненський район. Близько двох сотень чоловіків у балаклавах атакували поліцейських, озброївшись палицями. Одну службову машину перекинули. У двох інших - порозбивали вікна. З правоохоронців ніхто не постраждав.

"Серед тих невідомих людей, які пошкодили три автомобілі поліції, нам вдалося встановити ряд осіб. Щодо них буде прийматися відповідне процесуальне рішення", - говорить Антон Крук, начальник відділу комунікації Гу Нацполіції у Рівненській області.

Кількома днями раніше у тому ж Зарічному викрили підпільний цех із сотнею кілограмів бурштину, десятками станків для його обробки та мотопомпами. Усе це "добро" оцінили у півтора мільйона гривень.

Такі масові заворушення на Рівненщині відбуваються постійно. У лютому бійка між копами та нелегальними копачами сталася в урочищі Осова Дубровицького району. Тоді травми отримали п'ятеро правоохоронців.

А це вже середина червня. Півтори сотні людей у балаклавах протистояли поліції на Сарненщині. Вони теж кидали каміння та били копів палицями. Поліція заявила про вісьмох поранених співробітників. Після цих заворушень правоохоронці вирішили посилити заходи безпеки на Поліссі.

"Щоб в подальшому не допускати фактів незаконного видобутку бурштину, буде виставлений додатковий пост безпеки", - говорить Антон Крук, начальник відділу комунікації ГУ НП у Рівненській області.

Аби подібні ситуації не повторювалися, допомагати поліції обіцяють і місцеві жителі. Та чи так воно й буде - питання, адже більшість живуть саме за рахунок нелегального видобутку бурштину.