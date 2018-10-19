Неочікувана весна - на півроку раніше в Японії розцвіли сакури. Місцеві жителі кажуть - такого не бачили півстоліття. Причина аномалії - два потужні тайфуни, що пронеслися країною у вересні.

Фахівці пояснили: через сильні вітри на деревах майже не залишилося листя.

А в них утворюється речовина, яка пригнічує розвиток і зростання рослини у зимовий період, тож без листя дерева просто не можуть "заснути". До того ж погода стоїть досить тепла - температура не опускалася нижче 20 градусів.