У Японії восени зацвіла сакура [ Редактировать ]
Неочікувана весна - на півроку раніше в Японії розцвіли сакури. Місцеві жителі кажуть - такого не бачили півстоліття. Причина аномалії - два потужні тайфуни, що пронеслися країною у вересні.
Фахівці пояснили: через сильні вітри на деревах майже не залишилося листя.
А в них утворюється речовина, яка пригнічує розвиток і зростання рослини у зимовий період, тож без листя дерева просто не можуть "заснути". До того ж погода стоїть досить тепла - температура не опускалася нижче 20 градусів.
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