Пенсіонери Франції вийшли на масштабний протест [ Редактировать ]
Тисячі пенсіонерів протестували у Франції проти реформ президента Еммануеля Макрона. Люди невдоволені збільшенням податку на соціальне страхування, яким обкладатимуть виплати бюджетникам.
А також замалим підвищенням пенсій, передбаченим бюджетом на наступний рік. Три чверті французьких пенсіонерів підтримали Макрона на президентських виборах торік.
Утім, нині здебільшого невдоволені його політикою, а рейтинг глави держави знизився майже удвічі.
"Хоча у нас і без того мізерні пенсії, уряд Макрона ще й здирає з нас соціальний податок. І це при тому, що статки багатіїв податками ніхто не обкладає. Платять за все лише робітники. Ось що розлютило людей", - говорить Жизель Марі, пенсіонерка.
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