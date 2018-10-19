Литва проведе референдум про подвійне громадянство [ Редактировать ]
Референдум про подвійне громадянство проведуть у Литві у травні наступного року - одночасно з президентськими виборами. Відповідне рішення ухвалив напередодні парламент країни.
Якщо литовці підтримають такі зміни до конституції, зможуть мати паспорт іще однієї держави - з переліку тих, які відповідають критеріям європейської і трансатлантичної інтеграції.
Ці критерії наразі не прописали. Рішення парламенту ще перевірить на відповідність до Основного Закону Конституційний суд Литви. Нині подвійне громадянство у країні заборонене.
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