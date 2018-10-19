Референдум про подвійне громадянство проведуть у Литві у травні наступного року - одночасно з президентськими виборами. Відповідне рішення ухвалив напередодні парламент країни.

Якщо литовці підтримають такі зміни до конституції, зможуть мати паспорт іще однієї держави - з переліку тих, які відповідають критеріям європейської і трансатлантичної інтеграції.

Ці критерії наразі не прописали. Рішення парламенту ще перевірить на відповідність до Основного Закону Конституційний суд Литви. Нині подвійне громадянство у країні заборонене.