Упродовж минулої доби бойовики вели прицільний вогонь на маріупольському напрямку. Неспокійно було й на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Смещук.

Передові позиції під Мар'їнкою. Тут ворожі укріплення, мов клином врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер - обгорілі посадки, які постійно прострілюються.

"Відстань тут метрів 150-200. Он там їх позиції. Там їхній ВОП кожної ночі намагаються підходити. Але ми стоїм, ми тут. Даємо відповідь", - говорить В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України.

Зараз тут загострення - хоча артилерія чи міномети практично на застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети.

"Дуже багато обстрілів. Я позицію снайпера тут замітив. Ну ми прикрили цю позицію. Дуже гарно відработали", - говорить Арсентій, військовослужбовець Збройних сил України.

Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально.

"Стріляють прямо в голову. При найменшому русі противника ми вимушені давати їм адекватну відповідь, щоб самим не бути ураженими", - говорить Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

В якийсь момент під час пересування між позиціями - лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття.

Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиції бойовиків - не мовчать.