Під Мар'їнкою військові протидіять ворожим снайперам [ Редактировать ]
Упродовж минулої доби бойовики вели прицільний вогонь на маріупольському напрямку. Неспокійно було й на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Смещук.
Передові позиції під Мар'їнкою. Тут ворожі укріплення, мов клином врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер - обгорілі посадки, які постійно прострілюються.
"Відстань тут метрів 150-200. Он там їх позиції. Там їхній ВОП кожної ночі намагаються підходити. Але ми стоїм, ми тут. Даємо відповідь", - говорить В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України.
Зараз тут загострення - хоча артилерія чи міномети практично на застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети.
"Дуже багато обстрілів. Я позицію снайпера тут замітив. Ну ми прикрили цю позицію. Дуже гарно відработали", - говорить Арсентій, військовослужбовець Збройних сил України.
Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально.
"Стріляють прямо в голову. При найменшому русі противника ми вимушені давати їм адекватну відповідь, щоб самим не бути ураженими", - говорить Олег, військовослужбовець Збройних сил України.
В якийсь момент під час пересування між позиціями - лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття.
Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиції бойовиків - не мовчать.
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