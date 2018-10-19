США скасували заборону на польоти над Чорним морем [ Редактировать ]
США скасували заборону на польоти американських авіакомпаній до трьох українських міст та над деякими районами Чорного моря.
Зокрема, авіаперевізникам дозволили виконувати цивільні рейси в аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя.
Нагадаю, заборону на польоти над Кримом та зонами бойових дій на Донбасі американці запровадили у квітні 2014 року. А після катастрофи малайзійського боїнга МН17 в небі над Донецькою областю - заборонену зону розширили.
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