Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте республики 24 октября. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября", - отметили в аппарате Национального Собрания Армении.

Ранее мы писали о том, что премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку.