В Армении назначили дату выборов нового премьера [ Редактировать ]
Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте республики 24 октября. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября", - отметили в аппарате Национального Собрания Армении.
Ранее мы писали о том, что премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку.
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