Трагедия в Керчи: фото всех жертв [ Редактировать ]
Журналисты опубликовали фото всех жертв стрелка Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в колледже Керчи 17 октября.
Все снимки погибших в результате бойни в учебном заведении оккупированной Керчи собрало издание "КП".
Среди погибших - пять преподавателей, остальные - студенты.
Сотрудники и преподаватели:
Студенты:
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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