Журналисты опубликовали фото всех жертв стрелка Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в колледже Керчи 17 октября.

Все снимки погибших в результате бойни в учебном заведении оккупированной Керчи собрало издание "КП".

Среди погибших - пять преподавателей, остальные - студенты.

Сотрудники и преподаватели:

Студенты:

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.



