Ексклюзивний документальний фільм, про Північну Корею - уперше показав публіці незалежний журналіст Роман Бочкала. Йому вдалося побувати в одній із найзакритіших країн світу. КНДР погрожує ворогам атомною зброєю, а її громадяни одні з найбезправніших у світі.

Романові Бочкалі відомому своїми роботами про війну на сході України та в інших гарячих точках - від Кот'д Івуару до Афганістану, далося зняти унікальний матеріал лише за допомогою смартфона.

Показане у фільмі реальне життя північнокорейців досі було недоступне для будь-яких іноземних журналістів. У стрічці, над якою працював 5 років, Роман Бочкала наголошує на важливості громадянських свобод для кожної людини.

"Мы впервые постарались показать фильм, который снят с мобильного телефона. Самое интересное, что отснятый материал все-таки вывезли оттуда, что само по себе довольно сложно было сделать. И то, что мы смогли собрать в единий фильм и является уникальным", - говорить Олег Єрофєєв, режисер документального фільму "Планета КНДР".

"Це велике надбання знати шо таке свобода ця історія вона саме про це шо таке свобода і чого вона вартує це важливо для всього світу. Для українців для всіх країн. Цей фільм вважаю побачать і за кордоном бо ця історія не є локальною. Вона цікава для всього світу. Я хочу перекласти цей фільм англійською щоб він вільно гуляв в мережі і хай всі його дивляться", - говорить Роман Бочкала, незалежний журналіст, автор документального фільму "Планета КНДР"