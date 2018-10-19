Депутати ухвалили у першому читанні проект бюджету [ Редактировать ]
Бюджет у першому читанні ухвалено. Попри всю критику кошторису, яка лунала протягом тижня нардепи попередньо узгодили документ. Очільник уряду подякував їм.
За його словами, документ дасть змогу продовжити реформи. Йдеться про фінансування оборони, медицини, освіти.
Відтак Кабмін разом із представниками бюджетного комітету готуватиме проект до другого читання. За регламентом, голосування має відбутися до 20 листопада.
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