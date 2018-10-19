Шахраї ошукали автовласників України на мільйони гривень [ Редактировать ]
Ані машини, ані грошей. Фіктивна фірма ошукала потенційних автовласників майже на чотири мільйони гривень. Діяли аферисти у Миколаївській, Харківській, Одеській та Херсонській областях протягом року.
В інтернеті розміщували оголошення про купівлю-продаж автівок. Обіцяли привабливі ціни. Клієнтів приймали в орендованих офісах. Пропонували укласти договір і брали аванс - 30% від вартості машини.
Після цього офіс фірми зникав, вона змінювала адресу й телефони. У справі вже затримали 10 зловмисників. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією.
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