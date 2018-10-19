Екс-правоохоронець торгував зброєю та боєприпасами [ Редактировать ]
На Київщині затримали правоохоронця, який торгував зброєю та боєприпасами. Їх колишній інспектор поліції охорони, отримував із зони проведення операції Об'єднаних сил.
Товар збував представникам кримінальних кіл через посередника. Його теж затримали правоохоронці під час чергової оборудки. Обом зловмисникам повідомили про підозру, наразі вони перебувають під домашнім арештом.
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