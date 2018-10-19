Деякі займають місце із шостої ранку і по кілька годин вистоюють на холодних сходах

На Прикарпатті у відділах субсидій справжній бум. Кілометрові черги і сотні відвідувачів, які намагаються оформити допомогу. Деякі займають місце із шостої ранку і по кілька годин вистоюють на холодних сходах. Чому такий ажіотаж - розкажуть наші журналісти.

Найбільше в черзі пенсіонерів. Вони не приховують свого обурення. Кажуть: вистояти кілька годин на холодних сходах, навіть не всім молодим під силу.

"Добре що кабінети такі великі, а люди в адських умовах стоять", - говорить Алла, пенсіонерка, жителька Івано-Франківська.

"Додому ж ніхто не прийде оформляти субсидію. Вийшла якась бабуся вона із шостої години стоїть, от тільки зараз звільнилася", - говорить Світлана Баркова, пенсіонерка.

Щоб оформити документи, пані Надії довелось навіть відпроситися з роботи. Каже минулого разу, прочекала півдня - але так і не потрапила до кабінету.

"А сьогодні я із сьомої години ранку аби встигнути, а во переді мною ще десять чоловік є", - говорить Надія, жителька Івано-Франківська.

За словами жінки, це не єдина черга, яку їй довелося вистояти, перш ніж потрапити сюди. Цього року змінилися правила подання документів - і тепер при оформленні субсидій потрібно надати довідки зі всіх житлово-комунальних служб. А за ними черги не менші.

"Мені два дні треба було щоб об'їхати газ кантору там дуже велика очередь, енерго тоже -. я наймала таксі щоб то все об'їздити", - говорить Надія, жителька Івано-Франківська.

Приймають у людей документи відразу сім спеціалістів.

"Заявників збільшилося багато, у нас кожен день черга", - говорить Любов Прокіпчук, головний спеціаліст відділу субсидій.

Така ситуація через нововведення, які запровадили у Кабміні. Зокрема, якщо раніше деяким категоріям субсидію подовжували автоматично, то тепер люди двічі на рік мають збирати усі документи, аби підтвердити своє право на допомогу. А таких в області - 30 тисяч.

"Оренда житла, внутрішньо переміщені особи, особи які в складі сім'ї зареєстровані, але фактично не проживають, якщо когось в складу сім'ї відсутні доходи або не сплачує єдиний соціальний внесок, вся ця категорія людей осіб має двічі на рік здавати документи", - говорить Оксана Жешут, заступник директора департаменту соціальної політики Івано-франківської міськради.

Щоб зменшити черги чиновники вже найближчим часом планують збільшити кількість працівників, які б приймали в людей заяви. А ще працюватимуть тепер і по суботах.