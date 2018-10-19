Война на Донбассе: боевики несут потери [ Редактировать ]
18 октября ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако получил отпор.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Один военнослужащий получил ранения.
Ранее мы писали о том, сколько женщин в ВСУ являются участниками боевых действий.
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