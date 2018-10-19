Около 80% колонии генетически идентичных друг другу осин в США находятся в зоне риска, предупреждают ученые из Университета штата Юта. О проблеме сообщается в статье в журнале PLOS ONE.

Колония из 47 тысяч одинаковых деревьев, прозванная "дрожащим гигантом", находится на территории Национального леса Фишлейк в штате Юта, ее возраст, по оценкам ученых, составляет тысячи лет.

Каждое из 47 тысяч деревьев является частью единого живого организма в массивной подземной коренной системе.

Сравнив данные аэрофотосъемки 72-летней давности с современными, исследователи пришли к выводу: количество деревьев сократилось.

Глобальная причина состоит в истреблении человеком волков и медведей гризли еще в 1900-х годах. Популяция оленей без регуляции хищников возросла до такой степени, что отходы жизнедеятельности животных не дают прорастать молодым осинам.

Ранее мы писали о том, что в Антарктиде обнаружили "монстра".