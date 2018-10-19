В Украину идет похолодание [ Редактировать ]
С воскресенья, 21 октября, в западных и северных областях Украины будет наблюдаться снижение температуры ночью 3-5°, днем от 11 до 13°. Об этом сообщает УНН.
"21 октября в западной части, днем и в северных областях и на крайнем востоке страны ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, 21 октября в северной части 1-6 ° тепла; днем 21 октября в южной части 13-18°, на остальной территории 9-14°", - говорится в сообщении.
В Карпатах 21 октября небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
В столичном регионах 21 октября местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.
22-23 октября в восточных областях, Приазовье, 23 октября и в западных и местами в северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура в южных и восточных областях ночью 5-10°, днем 11-17°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 8-14° тепла, 23 октября на западе страны 6-11°; в Карпатах ночью около 0°, lнем 22 октября 5-10°, 23 октября 1-6° тепла.
В Киевской области 22 октября без осадков, а 23 октября lнем вероятны местами небольшие осадки. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 8-13°.
Ранее мы писали о том, что синоптик дала шокирующий прогноз на зиму 2019 года.
по теме
Погода в Украине: страну накроет аномальное тепло
18 октября по всей территории страны ожидается хорошая погода без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут до 23° по Цельсию в Карпатах, восточных и южных областях
Погода на 17 октября: в стране продолжается "бабье лето"
В Украине ожидаются и в дальнейшем теплые, сухие дни. 17 октября температура воздуха днем составит 19−23° тепла, повысятся и ночные показатели
"Бабье лето" заканчивается: когда Украину покинет тепло
Похолодание начнется с западных и северных регионов
Погода на 16 октября: в Украину идет "жара"
Во вторник, 16 октября, во всех областях Украины будет солнечно
Погода на начало недели: в Украину вернулось бабье лето
Погода в Украине в понедельник, 15 октября, будет солнечной и местами даже жаркой