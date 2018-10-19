Хэллоуин-2018: как стильно украсить дом (фото) [ Редактировать ]
31 октября во всем мире отмечают тематический, яркий и необычный праздник - Хэллоуин. В этот день принято переодеваться в тематические костюмы, организовывать "страшные" вечеринки. А почему бы не сделать этот праздник еще ярче и не создать соответствующую атмосферу дома?
Ведь в интернете сейчас можно найти множество интересных идей, на реализацию которых у вас не уйдем много времени и сил, а плоды работы не оставят равнодушными ни вас, ни ваших гостей.
Мы собрали в этой статье несколько вариантов того, как сделать ваш дом немного ярче и придать праздничное настроение в этот день.
Кроме того, при выборе наряда на вечер нужно быть внимательным к мелочам, ведь именно они и создают общую "картинку". Мы собрали для вас несколько идей, как можно дополнить ваш образ праздничным маникюром.
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