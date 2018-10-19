В пятницу, 19 октября, в Киеве в результате поломки поезда на станции "Почайна" ограничено движение на синей ветке метрополитена. Об этом в микроблоге Twitter сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Синяя ветка. Поломка поезда на станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Извиняемся за временные неудобства"

Ранее мы писали о том, что возле станции метро "Харьковская" произошла массовая драка со стрельбой.