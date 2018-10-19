Работа Верховной Рады: какие вопросы на повестке дня [ Редактировать ]
Сегодня Верховная Рада Украины проведет "Час вопросов к правительству". Как передает корреспондент УНИАН, он традиционно запланирован до 11.00, после чего должно состояться оглашение депутатских запросов.
Кроме того, сегодняшней повесткой дня предусматривается рассмотреть законопроект об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, а также проект постановления, касающегося именных стипендий парламента для молодых ученых. После этого пройдут выступления депутатов по разным вопросам.
Ранее Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю.
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