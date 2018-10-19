Xiaomi показала суперспособности флагмана Mi Mix 3 [ Редактировать ]
Компания Xiaomi раскрыла возможности нового флагмана Mi Mix 3. До презентации осталась неделя и производитель приступил к активной рекламной кампании.
В рекламном ролике показано, как работает выдвижная конструкция смартфона. В смартфоне при сдвиге экрана вниз сверху выезжает блок с 24-мегапиксельной камерой, сообщает Weibo.
Таким же способом активируется NFC, поэтому одним движением пользователь сможет расплатиться за покупки бесконтактным способом. По-видимому, за безопасность будет отвечать подэкранный сканер отпечатка пальца.
Демонстрацию возможностей камеры Mi Mix 3 взял на себя директор компании Бин Лин. Он опубликовал в соцсетях два снимка - фото отличаются только фокусировкой.
Презентация Xiaomi Mi Mix 3 состоится 25 октября в Пекине. Смартфон получит 6.4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 845, двойную основную камеру, 10 ГБ ОЗУ и поддержку сети пятого поколения.
Раннее эксперты назвали топ самых мощных смартфонов года.
по теме
Huawei запатентовал революционные батареи для смартфонов
Китайский гигант Huawei представил новейшую литий-кремниевую батарею. Аккумулятор позволит значительно увеличить скорость зарядки и время работы гаджета
Самые мощные смартфоны в мире (рейтинг)
В этом году выбор лидеров оказался весьма неожиданным
Новый вирус на Android угрожает миллионам пользователей
Для устройств на Android появился новый опасный враг. Вирус-вор GPlayed позволит преступникам управлять гаджетом удаленно
Обзор Tecno Pouvoir 2 Pro: золотая середина
Это доступный смартфон с 6-дюймовым экраном, качественной фотокамерой и очень мощной батареей, работающий на Android 8.1
Xiaomi выпустила телефон за $29
Китайская компания выпустила на рынок кнопочный телефон со встроенным искусственным интеллектом 4G и быстрым набором Т9