Компания Xiaomi раскрыла возможности нового флагмана Mi Mix 3. До презентации осталась неделя и производитель приступил к активной рекламной кампании.

В рекламном ролике показано, как работает выдвижная конструкция смартфона. В смартфоне при сдвиге экрана вниз сверху выезжает блок с 24-мегапиксельной камерой, сообщает Weibo.

Таким же способом активируется NFC, поэтому одним движением пользователь сможет расплатиться за покупки бесконтактным способом. По-видимому, за безопасность будет отвечать подэкранный сканер отпечатка пальца.

Демонстрацию возможностей камеры Mi Mix 3 взял на себя директор компании Бин Лин. Он опубликовал в соцсетях два снимка - фото отличаются только фокусировкой.

Презентация Xiaomi Mi Mix 3 состоится 25 октября в Пекине. Смартфон получит 6.4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 845, двойную основную камеру, 10 ГБ ОЗУ и поддержку сети пятого поколения.

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