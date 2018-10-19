В Киеве появился новый опасный "мейнстрим". Дети в погоне за "лайками" идут на безумные поступки. Так, они пытаются сделать экстремальные фото, взбираясь на высотки. Об этом пишет Dtp.kiev.

Напоминаем, данные занятие смертельно опасны и требуют вмешательства родителей.

Так, совсем недавно на стадионе "Олимпийский" парень сорвался с высоты. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе школьницы сбросились с 12 этажа.