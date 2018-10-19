В погоне за фото: в Киеве подростки рискуют жизнью ради "лайков" [ Редактировать ]
В Киеве появился новый опасный "мейнстрим". Дети в погоне за "лайками" идут на безумные поступки. Так, они пытаются сделать экстремальные фото, взбираясь на высотки. Об этом пишет Dtp.kiev.
Напоминаем, данные занятие смертельно опасны и требуют вмешательства родителей.
В Киеве на высотках дети продолжают сходить с ума , пытаясь получить как можно более экстремальные фото и как можно больше лайков. Напоминаем, данные занятие смертельно опасны и требуют вмешательства родителей. Мы актуализировали данную тему, займёмся ею с телеканалами со следующей недели
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)
Так, совсем недавно на стадионе "Олимпийский" парень сорвался с высоты. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Ранее мы писали о том, что в Мариуполе школьницы сбросились с 12 этажа.
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