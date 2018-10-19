Кабмін виділив 55 мільярдів гривень на субсидії - Гройсман [ Редактировать ]
55 мільярдів гривень виділив уряд на фінансування субсидій наступного року. Про це заявив прем'єр-міністр - під час години запитань до уряду в парламенті. Він зазначив, що вже цього року розпочнуть і процес монетизації.
Українці подали заяви на повернення зекономлених субсидій на 800 мільйонів гривень. Володимир Гройсман гарантував людям державну допомогу.
"Ми мали борг на перше січня 18 року 20 млрд гривень по субсидіям, це означає що ми в 2018 році його погасили і на наступний рік 55 млрд, тобто фактично на 4-4,5 млрд більше ніж в цьому році, нам буде достатньо грошей в цьому році виплатити субсидії всім тим хто їх потребує", - говорить Володимир Гройсман.
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