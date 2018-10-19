Лебединське обстріляли з протитанкових керованих ракет [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранено сьогодні на сході країни. Минулої доби російські бойовики обстрілювали позиції армійців 16 разів. Як і в попередні дні - застосували важке озброєння.
Зі 120 мінометів били по Новомихайлівці, у районі Чермалика окупанти вели вогонь із мінометів 82-го калібру. А під час обстрілу Лебединського застосували протитанкові керовані ракети.
Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Двох найманців знищено, чотирьох поранено - повідомили в управлінні розвідки.
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