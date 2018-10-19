Звезду "Реала" подозревают в попытке похищения человека [ Редактировать ]
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема подозревается в причастности к попытке похищения человека. Об этом сообщает Mediapart.
Инцидент произошел в Париже, куда прибыл француз для просмотра поединка Лиги 1 между ПСЖ и "Лионом". По версии экс-агента Лео Д’Соуза, уже подавшего иск в суд против форварда, похищение пытались организовать родственники Бензема.
Таким образом футболист хотел поплатиться со своим бывшим сотрудником за 50 тысяч евро, которые агент должен был отдать звездному нападающему.
Отметим, что это уже не первый скандал с участием Карима Бензема: в 2015 году он фигурировал в деле о шантаже партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Этот случай стоил карьеры футболисту в национальной команде.
Днем ранее украинские хоккеисты устроили кулачный бой прямо во время матча.
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