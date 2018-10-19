Українці здобули 23 медалі на Юнацькій Олімпіаді [ Редактировать ]
23 медалі здобули українці на третіх Юнацьких Олімпійських Іграх. Церемонія закриття пройшла сьогодні у столиці Аргентини, Буенос-Айресі. На рахунку олімпійців - сім золотих, вісім срібних та стільки ж бронзових нагород.
Медалі найвищого ґатунку - хлопці та дівчата здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці.
У неофіційному командному заліку - Українська збірна у десятці найсильніших, серед двохсот шести країн-учасниць.
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