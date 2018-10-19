"Титанік" відтворять і відправлять у рейс [ Редактировать ]
Легендарний " Титанік ", який потонув 1912 року, вирішили відтворити. Точну його копію взялася створювати австралійська компанія.
У свій перший рейс судно відпливе у 2022 році. Вирушить із порту Дубаї та відвезе 2400 пасажирів та 900 членів екіпажу до британського міста Саутгемптон.
Інтер'єр дизайнери оформлять в аристократичному ретро-стилі. Відтворять і зокрема точну копію легендарних сходів, їдальню та бальну залу.
Потонулий "Титанік" новий лайнер нагадуватиме лише зовні, запевняють розробники. Насправді ж він матиме найсучасніші засоби безпеки та навігації, що унеможливить будь-яку аварію.
по теме
Задержанного в Крыму моряка отпустили на похорон к матери
Один из членов экипажа судна "ЯМК-0041" вернулся из Крыма
"Туристическая афера": десятки украинцев приобрели туры в никуда
Десятки украинцев, заказавших туры в Турцию и Египет в одном из представительств TUI Украина, заявили, что стали жертвами аферы
Дайвери перетворили затонуле судно на місце відпочинку (відео)
Американський супертанкер "Амоко Кадіс" у 1978 сів на мілину і розколовся на три частини - стався один з найбільших витоків нафти в океан, від чорних плям водну поверхню чистили 3 місяці
От укуса морской змеи впервые погиб человек
Несчастный случай произошел на рыболовном судне. 23-летнего парня укусила морская змея, когда он вытаскивал из воды сеть
Украинские корабли зашли в Азовское море через Керченский пролив (фото)
23 сентября два военных корабля ВМС Украины - A500 "Донбасс" и A830 "Корец" - сделали рискованный маневр и вошли в воды Азовского моря