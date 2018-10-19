Легендарний " Титанік ", який потонув 1912 року, вирішили відтворити. Точну його копію взялася створювати австралійська компанія.

У свій перший рейс судно відпливе у 2022 році. Вирушить із порту Дубаї та відвезе 2400 пасажирів та 900 членів екіпажу до британського міста Саутгемптон.

Інтер'єр дизайнери оформлять в аристократичному ретро-стилі. Відтворять і зокрема точну копію легендарних сходів, їдальню та бальну залу.

Потонулий "Титанік" новий лайнер нагадуватиме лише зовні, запевняють розробники. Насправді ж він матиме найсучасніші засоби безпеки та навігації, що унеможливить будь-яку аварію.