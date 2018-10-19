Збірна України з риболовлі готується до чемпіонату світу [ Редактировать ]
Українські рибалки вже другий рік поспіль беруть першість на всесвітньому чемпіонаті з виловлювання коропа. Наші карпфішери довели, що здатні впіймати рибу за будь-яких умов. Про секрети чемпіонів - Катерина Сривкова розкаже.
Дмитро наймолодший учасник збірної України з карпфішингу за всю історію. У свої 18 він уже двократний чемпіон світу та рекордсмен з дальності і точності. Хлопець може закинути вудилище - на 200 метрів.
"Може, це і є мій секрет. Так шо я можу і близько закинути, і далеко закинути, якщо це буде потрібно".
Шестеро спортсменів та двоє тренерів уже другий рік поспіль доводять світові, що у вилові коропа їм немає рівних. Цьогоріч змагання відбувалися у Сербії на міській водоймі. Це стало справжнім викликом для рибалок з усіх 27 країн-учасниць.
"Умови були дуже добрі. Пляж, ресторани, безкоштовний вайфай всі три доби. Для відпочинку - найкращі умови, а для риболовлі умов ніяких не було. Риби не було, відпочиваючі заважали, байдарки плавали. Але весело було", - говорить Дмитро Лавріненко, учасник збірної України з карпфішингу.
Щоб упіймати рибу за будь-яких обставин хлопці багато тренуються. А також ретельно вивчають кожну водойму.
"В Сербії ми відмітили, що на водоймі є багато великих сомів. Карп боїться сомів, тому на глибини карп не заходить. І ми чітко знали, що нам на глибинах робити нічого", - говорить Михайло Старчук, учасник збірної України з карпфішингу.
"Ми змогли зрозуміти, на що добре відкликається риба, де вона клює, як вона ходить. Ми змогли намалювати карту всього водойому, і нам на старті ця карта допомогла", - говорить Дмитро Лавріненко, учасник збірної України з карпфішингу.
Спортсмени вивчали не лише поведінку місцевих коропів, а й їхні смаки.
"Було декілька варіантів, декілька комбінацій. До десяти. Вони відтестовувались, тобто визначалась найкраща, яка відпрацює, яка більше всього подобається рибі. І яка має найбільші шанси, шоб риба найперше її їла".
Та головне правило спортивної риболовлі: упіймав - відпусти.
"Якщо риба поранена, є спеціальні антисептики, вона оброблюється цим антисептиком для того, щоб вона продовжувала нормально жити", - говорить Михайло Старчук, учасник збірної України з карпфішингу.
Хоча чемпіонат закінчився недавно, хлопці вже готуються до наступного. У лютому вони знову представлятимуть Україну на всесвітньому змаганні - у Південно-африканській республіці.
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