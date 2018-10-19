Караван мігрантів із Гондурасу наблизився до США [ Редактировать ]
Багатотисячний караван мігрантів із Гондурасу наближається до кордону США. Біженці вже на території Гватемали та прямують у бік Мексики.
Відтак мексиканський уряд в очікуванні прохачів притулку спрямував до свого кордону із Гватемалою півтисячі поліцейських.
Натомість президент США пригрозив позбавити Гватемалу, Гондурас і Сальвадор - фінансової допомоги, якщо вони не зупинять безперешкодний перетин своїх кордонів "караванами" у бік Сполучених Штатів.
Також Дональд Трамп задіяв "важку артилерію" - відрядив держсекретаря Майка Помпео до Латинської Америки. Сьогодні він прибув до Панами. Звідти вирушить у Мексику - на перемовини з президентом.
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