США висунули Саудівській Аравії ультиматум [ Редактировать ]
Держсекретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на розслідування справи про зникнення саудівського журналіста - Джамаля Хашоґджі.
Такий ультиматум він нібито висунув під час зустрічі з принцом - Мухаммедом Ібн Салманом у вівторок. Інакше, зауважив політик, Ер-Ріяд ризикує втратити репутацію на світовій арені.
Про це повідомляє видання "Екшс" із посиланням на власні джерела. Дональд Трамп натомість припустив, що журналіст, вочевидь, уже мертвий. Утім, турецька поліція і досі шукає його останки. Спецзагони прочісують ліси на околицях Стамбула.
Про зникнення журналіста, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - наступного дня після того, як він прийшов до саудівського консульства у Стамбулі, по документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою.
Турецька поліція розглядає версію вбивства. За інформацією ЗМІ, у слідчих є аудіо- та відео-записи, що її підтверджують.
по теме
США склали графік санкцій проти Росії
Сполучені Штати впроваджуватимуть нові санкції проти Росії "раз на один-два місяці". Про це сказав Курт Волкер, Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України під час конференції аналітичного центру Атлантик Кансл
Австралію закликають визнати Єрусалим столицею Ізраїлю
Торік у грудні перенести посольство до Єрусалиму вирішив президент США Дональд Трамп - таке рішення викликало серйозне загострення військового конфлікту у Секторі Гази на кордоні із Палестиною
Китай несет большую опасность, чем Россия - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, чем Россия
США и Россия тайно готовятся к переговорам
Формально о встрече пока не договорились, но интенсивное неформальное обсуждение даты и места встречи свидетельствует, что она вполне может состояться
США змінять посла в ООН
Дональд Трамп розгляне п'ять кандидатур на заміну посла в ООН і ухвалить рішення найближчими тижнями. Про це він заявив журналістам