Держсекретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на розслідування справи про зникнення саудівського журналіста - Джамаля Хашоґджі.

Такий ультиматум він нібито висунув під час зустрічі з принцом - Мухаммедом Ібн Салманом у вівторок. Інакше, зауважив політик, Ер-Ріяд ризикує втратити репутацію на світовій арені.

Про це повідомляє видання "Екшс" із посиланням на власні джерела. Дональд Трамп натомість припустив, що журналіст, вочевидь, уже мертвий. Утім, турецька поліція і досі шукає його останки. Спецзагони прочісують ліси на околицях Стамбула.

Про зникнення журналіста, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - наступного дня після того, як він прийшов до саудівського консульства у Стамбулі, по документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою.

Турецька поліція розглядає версію вбивства. За інформацією ЗМІ, у слідчих є аудіо- та відео-записи, що її підтверджують.