Полу Манафорту оголосять вирок [ Редактировать ]
Сьогодні Полові Манафорту - колишньому голові виборчої кампанії Дональда Трампа і раднику Віктора Януковича - оголосять вирок. Скільки часу проведе у в'язниці американський політтехнолог - вирішуватиме Окружний суд у місті Олександрія.
Нагадаю, цьогоріч у серпні Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами звинувачень у фінансовому шахрайстві. Усі вони пов'язані із його роботою на прокремлівських політиків і олігархів в Україні.
Зокрема з тим, що він не зареєструвався як іноземний агент "Партії Регіонів". Минулого місяця, щоб уникнути ще одного судового розгляду в Окрузі Колумбія, Манафорт уклав угоду про співпрацю з командою спецпрокурора Мюллера, який розслідує ймовірну змову членів передвиборного штабу Трампа із російськими спецслужбами.
Після цього прокурори погодилися не вимагати повторного розгляду 10 з 18 кримінальних звинувачень, щодо яких присяжні не дійшли спільного висновку.
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