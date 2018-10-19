Сувалкський коридор - це умовна назва смуги між Калінінградом і Білоруссю

Польща вирішила употужнити військовий контингент на кордоні з Росією. Зокрема міністерство національної оборони країни відновлює полк у місті Сувалки. Про це повідомив очільник польського військового відомства Маріуш Блащак.

Так званий Сувалкський коридор - це умовна назва смуги, завдовжки близько ста кілометрів, між Калінінградом і Білоруссю, що пролягає вздовж кордону Польщі та Литви.

Потенційне захоплення Росією цього коридору фактично відріже країни Балтії - Естонію, Латвію і Литву - від інших членів НАТО.