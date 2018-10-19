Те, що роками гниє на звалищах - деякі українські міста перетворюють на гроші

Доки великі українські міста думають, як дати раду тоннам відходів, територіальна громада на Вінничині уже два роки успішно заробляє на смітті. Скільки грошей там уже заощадили і як ПЕТ-пляшки перетворюють на квітники та навіть сад - бачила Поліна Спасенко.

Для когось це сміттєвий армагедон, а для когось цінний капітал. Те, що роками гниє на звалищах - деякі українські міста і села потроху вчаться перетворювати на гроші.

Місто Іллінці на Вінничині - центр об'єднаної територіальної громади з більш як 20 сіл. Переповнених смітників та порожніх пляшок тут не побачиш. Бо всі вони ось де:

Відсортовані пляшки завантажують до спеціального станка. За мить вони перетворяться на ось такі брикети.

"Ціна даного тюка в межах восьми гривень за кілограм. Тобто один тюк коштує триста -чотириста гривень", - говорить Юрій Вишневський, директор КП "Добробут".

Сортувальню станцію Іллінецька громада відкрила два роки тому. Відтоді тут прийняли близько 40 тонн пластику, а жителі заробили на відходах 300 тисяч гривень. Непотріб здають місцевому переробному підприємству. А зароблені гроші йдуть на красиве і корисне.

На кошти від зданої сировини - утримують дві комунальні теплиці.

"От ідуть люди - кажуть: ми цей вулицею раніше не ходили, тепер нам приятно, що ви посадили квіти", - говорить Валентина Андрушко, майстер квітовод-декоратор з озеленення КП "Добробут".

У 2016, коли громада об'єдналася, в Іллінцях та прилеглих селах встановити роздільні баки для сміття. Його вивезення обходиться кожному жителю у 15 гривень на місяць.

"Я щитаю, що це не дорого, бо мені щоб самому вивезти мусор набагато дорожче обійдеться", - говорить Олександр Ложкін, житель міста Іллінці.

"Канєшно чистіше, канєшно - чи викинути мусор прям на дорогу - куда це воно годиться?" - говорить Антоніна Шидловська, жителька Іллінецької об'єднаної територіальної громади.

У перспективі непотріб в Іллінцях перероблятимуть самостійно. За місяць тут запрацює велика сортувальна станція, а поряд уже будують цехи для перероблення найпоширеніших і найцінніших видів сміття.

"Ми хочемо цю бутилку мити і подрібнювати, а в іншому цеху продавити її. І робити інші види продукції - це плитка. Щоб не по сім гривнів здавати цю тару, а з більшою користю для свого підприємства, громади і міста", - пояснює Володимир Ящук, голова Іллінецької міської ради.

А зовсім поруч зі сміттєсортувальним комплексом молодий сад. Раніше тут височіли терикони сміття. Тепер же ростуть п'ять тисяч яблунь, перший урожай очікують наступного року.