На Харьковском массиве в Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го этажа жилого дома. Об этом сообщает УНН.

"Сегодня около 8:00 в полицию поступило сообщение, что с 24-го этажа общего балкона дома на Харьковском шоссе выпрыгнул человек. Личность погибшего устанавливается. Предварительная квалификация поступка - самоубийство", - сказано в сообщении.

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