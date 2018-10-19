В Киеве мужчина выбросился с 24-го этажа [ Редактировать ]
На Харьковском массиве в Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го этажа жилого дома. Об этом сообщает УНН.
"Сегодня около 8:00 в полицию поступило сообщение, что с 24-го этажа общего балкона дома на Харьковском шоссе выпрыгнул человек. Личность погибшего устанавливается. Предварительная квалификация поступка - самоубийство", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Киеве подростки рискуют жизнью ради "лайков".
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