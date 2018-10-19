Вера Брежнева покорила сеть соблазнительным видео [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками страстным видео. Соответствующий ролик она выложила на своей странице в Instagram .
"Не подходите слишком близко", - говорится в подписи к видеозаписи.
В ролике Брежнева позирует в черном наряде с открытой спиной и игриво кружится перед камерой.
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