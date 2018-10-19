Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем выразил удовлетворение ходом экологической реконструкции металлургического комбината "Запорожсталь", отметив подвижки предприятия на пути экологической модернизации, как это делают европейские компании, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг, М.Хагстрем, находящийся в Запорожье в четверг с рабочей поездкой, ознакомился с ходом экологической реконструкции комбината. Он посетил современную диспетчерскую, ознакомился с работой системы визуализации и мониторинга технологических процессов "Предприятие на ладони", в которую интегрирована система онлайн-мониторинга промышленных выбросов.

Кроме того, посол посетил один из объектов экологической модернизации "Запорожстали", признанный лучшим промышленным объектом 2014 года по версии ГАСК, – новый травильный агрегат в цехе холодной прокатки № 1. При этом дипломат подчеркнул позитивную динамику в экологизации производственных процессов и акцентировал на применении "зеленых" решений. С 2012 года на эти цели комбинат направил более 8,8 млрд грн.

"В Швеции вопрос экологической реконструкции предприятий очень актуален. По итогам визита на "Запорожсталь" я вижу: комбинат движется по тому же пути развития, что и наши предприятия. Комбинат реализовал крупные инвестиционные проекты, в том числе в сотрудничестве со шведскими компаниями. Намечено немало перспективных проектов. Это правильный европейский путь развития", - констатировал М.Хагстрем, которого цитирует пресс-служба.

Дипломат также встретился с городским головой Запорожья Владимиром Буряком, обсудил партнерство в реализации проекта "Безопасный город", ознакомился с проектом строительства линейного ускорителя в городе.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основные потребители - производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".