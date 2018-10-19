За последние полгода правительство не сделало эффективных шагов по преодолению проблемы безработицы, хотя оппозиция предупреждала об угрозе ухудшения ситуации. Об этом заместитель председателя фракции Оппозиционного блока Сергей Левочкин написал в запросе, который был направлен премьер-министру Владимиру Гройсману. Политик требует от Кабмина немедленно заняться вопросом безработицы и развития экономики.

Народный депутат напомнил, что в начале апреля этого года в запросе Кабмину он подчеркнул негативные тенденции углубления проблем безработицы, уровень которой по итогам прошлого года достиг рекордной отметки. Однако в течение времени, прошедшего с тех пор, правительство не сделало эффективных шагов по решению указанных вопросов, в результате чего ситуация в упомянутой сфере продолжает накаляться.

"Несмотря на несущественное снижение уровня безработицы в первом полугодии текущего года (с 9,9% от трудоспособного населения до 9,3%), он все еще существенно больше соответствующего показателя докризисного 2013 года – 8%", – пояснил Сергей Левочкин.

Он также привел мнение экспертов о том, что указанный официальный показатель не позволяет объективно оценить масштаб безработицы в Украине. Резкий рост количества трудовых мигрантов, который в последние годы увеличился в несколько раз и достиг 4-6 миллионов украинских граждан, свидетельствует о существенном сужении рынка труда в Украине. Если добавить это количество трудовых мигрантов, которые не могли получить в Украине и были вынуждены уехать за границу, в число официально зарегистрированных безработных, то, по оценкам специалистов, реальный уровень безработицы превысил бы 30%.

"Особенно страдают от проблем безработицы наиболее социально уязвимые группы граждан. В первую очередь, речь идет о молодежи и пожилых людях. В текущем году уровень безработицы (17,1%) среди молодых людей (15-24 года) почти в 2 раза превышает средний уровень по экономике. Почти треть граждан предпенсионного возраста (50-59 лет) потеряли надежду найти работу и перешли в категорию экономически неактивных", – говорится в запросе.

"Недостаточные усилия со стороны Кабинета Министров по стимулированию развития экономики формируют предпосылки для дальнейшего углубления проблем безработицы. В частности, в проекте государственного бюджета-2019 правительство предусмотрело мизерное финансирование мероприятий по стимулированию украинского экспорта, привлечению инвестиций и поддержки инноваций, запланировало дальнейшее свертывание проектов развития и поддержки отдельных отраслей, в том числе ракетно-космической, ВПК, АПК, угольной промышленности, энергетики, научной сферы", – отметил Сергей Левочкин.

"По заключению народных депутатов фракции Оппозиционного блока, нашедшему отражение в предложениях к проекту государственного бюджета-2019, бюджетные расходы на развитие экономики в следующем году необходимо повысить минимум на треть – до 107,8 млрд грн", – подытожил политик.