"Оппозиционный блок" подал 54 поправки к проекту бюджета относительно увеличения социальных выплат и настаивает на их принятии.

Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 19 октября.

Он отметил, что "Оппозиционный блок" подал 54 поправки к проекту Государственного бюджета на 2019 год, касающиеся увеличения социальных выплат. "Мы категорически против ситуации, когда в условиях, откровенно говоря, нищеты пенсионеров и львиной части населения на 15 млрд грн. увеличиваются расходы на силовые структуры. Причем это не армия, это прокуратура, полиция, СБУ и т.д. А на людей с инвалидностью, ветеранов, чернобыльцев, детей, матерей средств не хватает", - сказал парламентарий.

"Все 54 наши поправки направлены на то, чтобы показать, где взять средства и каким образом сделать справедливый бюджет, который действительно будет бюджетом для людей, а не для силовых структур", - подчеркнул Юрий Бойко.