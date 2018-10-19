Силовикам, которые в "деле Вилкула" подвергали пыткам свидетелей, фальсифицировали материалы и пытались вывести землю из государственной собственности, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы, - написал на своей странице в Фейсбук адвокат Вилкула Олег Бабич

Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул подал в СБУ, Нацполицию, ДБР и ГПУ заявления о действиях организованной преступной группировки из числа работников генеральной прокуратуры и прокуратуры Днепропетровской области. Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

Напомним, 16 октября в Верховной Раде по представлению ГПУ не проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула. Перед голосованием и на заседании регламентного комитета Вилкул заявил, что за фальсификацию обвинений генпрокурору и его подчиненным предстоит ответить по закону. Сегодня он назвал, в отношении чего поданы заявления.

"Первое – это попытка завладения 20 Га государственной земли в интересах частной фирмы-банкрота с уставным фондом 2 тыс грн, и с делом о банкротстве на 50 миллионов грн. Попытка просто украсть 20 Га государственной земли.

Второе - заявление о пытках, которые применялись к главному свидетелю обвинения Вадиму Яковлевичу Кобыляцкому, о чем он сообщил сам в видеообращении на заседании Верховной Рады.

И третье – о фальсификации уголовного дела против меня и попытке оказать давление на меня, как на народного депутата Украины", - сказал Вилкул.

Вилкул отметил: "Я надеюсь, что Державне бюро расследований (ДБР) все-таки заработает и, может быть, заработает с этого дела по организованной прокурорской преступной группировке".

Он подчеркнул, что одно из заявлений адресовано ГПУ, как высшему органу надзора. "Я понимаю, что Юрий Витальевич Луценко является сейчас генеральным прокурором, но эта же должность у него не приватизирована, как бы ему ни казалось. А прокуратура является высшим надзорным органом. И адвокаты говорят, что в прокуратуру заявление подавать тоже надо".

Вилкул акцентировал: "Я не утверждаю, не могу утверждать, что корыстный интерес имел сам Юрий Витальевич Луценко. Скорее, его задача была оказать давление максимальное на народного депутата за полгода до президентских выборов для того, чтобы зачистить оппозиционное поле – так власть к выборам готовится. Но то, что корыстный умысел есть в действиях должностных лиц и генеральной прокуратуры, и прокуратуры Днепропетровской области, это достаточно очевидно".

Оппозиционер резюмировал: "Я уверен, что будет проведено справедливое расследование, может быть не за день, не за месяц и не за три, но оно будет доведено до конца. И мы будем этим заниматься".

Напомним, во время рассмотрения "дела" Вилкула в парламенте, выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Свидетеля - 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля было показано прямо в зале заседания парламента.

Кроме того, были предоставлены доказательства, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура прекратили свое действие еще в 2001 году.

В ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе, решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента. Факты незаконной прослушки нардепов подтвердил и глава регламентного комитета парламента Павел Пинзеник.