Депутат Верховной Рады Сергей Власенко ("Батьківщина") проинформировал руководство Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) о наличии альтернативных президентскому законопроектах об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Об этом он сказал в комментарии "Українським Новинам".

"Я сейчас нахожусь в Венецианской комиссии как представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы. Минуту назад я разговаривал с секретарем "Венецианской комиссии" Томасом Маркером и он сказал мне, что комиссии известно о желании (Администрации Президента) направить законопроект об адвокатуре на их рассмотрение, но официального запроса пока нет. Единственное, что я сообщил Маркеру о том, что есть еще 2 альтернативных законопроекта об адвокатуре", - сказал депутат.

Власенко добавил, что проинформировал "Венецианскую комиссию" о том, что рассмотрение экспертами только одного президентского законопроекта об адвокатуре будет некорректным.