Низкая рентабельность производства делает животноводческий бизнес малопривлекательным для производителей. Причина - дорогие импортные корма. Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка решает проблему дорогих кормов благодаря собственному производству. Вертикально-интегрированный агрохолдинг Укрлендфарминг связывает все этапы производства - от подготовки кормовой базы до переработки мяса и его реализации, в единый процесс. Это позволяет говорить о рентабельности, которая существенно превышает средние показатели по отрасли.

Украина продает сырье для изготовления комбикорма, потом покупает этот самый комбикорм за рубежом. На этой операции теряет ту самую долю добавленной стоимости, которая могла бы сделать рентабельным отечественное животноводство, пишет ДС.

"У производства говядины самый долгий срок окупаемости, это самое неприбыльное направление. Получать 10% рентабельности в мясном животноводстве - это фантастика, это высший пилотаж" - говорит операционный директор компании Ukrlandfarming Галина Ковток. Агрохолдинг активно развивает животноводство в Украине не смотря на то, что эта отрасль считается малоприбыльной. "Вопрос комбикормов сегодня крайне актуален. Зачастую украинское зерно покупают другие страны, где прямо в портах стоят огромные комплексы комбикормовых заводов, и там же на месте из нашего зерна производят комбикорм. Этим занимаются большие транснациональные компании, - рассказывает Галина Ковток. - Мы не раз задавались вопросом: почему Украина не может сама заработать ту же самую добавленную стоимость, на собственной территории производя комбикорм и его экспортируя? Пришли к выводу: здесь надо поменять сознание агропроизводителей, культуру продажи продукции. Потому что препятствий технологических или логистических, на самом деле, нет".

Преимущество "вертикальных" агрохолдингов в том, что, кроме животных, они выращивают зерновые и масличные культуры, которые сами или в форме отходов производства идут на корм скоту, свиньям и птице. Животноводство может быть также побочным видом деятельности таких компаний. Крупные производители дополнительно строят собственные комбикормовые заводы, обвалочные цеха и даже мясоперерабатывающие заводы. Так связываются все этапы производства - от подготовки кормовой базы до переработки мяса и его реализации. Пример тому - Ukrlandfarming, компания, которая выращивает около 50 тыс. голов КРС. По итогам 2017 г. она заняла второе место на рынке комбикормов Украины с долей 6,5% (данные AR-group). На сегодня можно говорить об устойчивой тенденции к росту производства кормов в Украине и возрождению животноводства в стране.

Агрохолдинг Ukrlandfarming украинского бизнесмена Олега Бахматюка вошел в ТОП-20 самых успешных украинских корпоративных инвесторов. Наибольший за банком черноземных земель, находящихся в управлении, агрохолдинг "Укрлендфарминг" был признан одной из самых успешных компаний Украины по версии крупнейшего в Украине инвестиционного портала InVenture. В группе Ukrlandfarming на сегодня работают около 31 тыс. человек, а объем ежегодно производимой ею продукции в эквиваленте составляет 1% ВВП Украины. Компании Олега Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.