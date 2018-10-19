Курс доллара в обменниках вырос на 10 копеек. Фото: podrobnosti.ua

19 октября, средний курс покупки и продажи доллара в обменных пунктах украинских банков заметно вырос.

Так, средний курс покупки, по сравнению предыдущим банковским днем, вырос на 10,4 копейки - до 27,9637 гривны, а средний курс продажи вырос на 9,27 копейки - до 28,2423 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составляет 28,16 гривны, минимальный курс продажи - 28,1 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 1,97 копейки и составляет 31,9930 гривны, средний курс продажи вырос на 2,63 копейки до 32,5710 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,15 гривны, купить дешевле - за 32,4 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 копейки до 3,858 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,349 гривны.

Максимальный курс наличной покупки 10 рублей - 4,2 гривны, минимальный курс продажи - также 4,2 гривны.

Таблица средних и медианных курсов в обменных пунктах 19 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

Ранее аналитики рассказали, какой курс ждать в обменниках в будущем.