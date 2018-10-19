Над Землей взойдет "вторая Луна" [ Редактировать ]
Искусственную Луну создают в Китае для ночного освещения города Чэнду.
В китайском Чэнду намерены в ближайшие пару лет запустить в космос спутник в виде Луны для освещения города, передает Asia Times.
Новый спутник оснастят специальной системой зеркал, которая будет отражать солнечный свет и направлять на Землю.
Ожидается, что свет будет проецироваться на территорию площадью от 10 до 80 квадратных километров, причем площадь освещения будет настраиваться.
Новшество позволит властям сэкономить на электричестве и отказаться от большей части фонарей. Также запуск собственного спутника должен привлечь больше туристов и, соответственно, средств в городскую казну.
Тем временем в Чернобыле запустили первую солнечную электростанцию.
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