18 октября в Дружковке Донецкой области несовершеннолетний во время прогулки нашел сигнальную ракету и принес ее домой, чтобы показать отцу.

Ошарашенный мужчина сразу же позвонил "102", сообщают "Новости Краматорска".

Выяснилось, что 14-летний парень вместе со своими друзьями, гуляя по окрестностям города, нашли в земле неизвестный предмет. Несмотря на опасность, подросток решил забрать его с собой.

"Во время осмотра предмета оказалось, что это сигнальная ракета. Взрывоопасное устройство изъято для дальнейшего уничтожения", - рассказали в полиции.

До этого по селу Чермалык Донецкой области ударила реактивная граната боевиков.