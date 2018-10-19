На Донбассе мальчик нашел ракету и принес домой [ Редактировать ]
18 октября в Дружковке Донецкой области несовершеннолетний во время прогулки нашел сигнальную ракету и принес ее домой, чтобы показать отцу.
Ошарашенный мужчина сразу же позвонил "102", сообщают "Новости Краматорска".
Выяснилось, что 14-летний парень вместе со своими друзьями, гуляя по окрестностям города, нашли в земле неизвестный предмет. Несмотря на опасность, подросток решил забрать его с собой.
"Во время осмотра предмета оказалось, что это сигнальная ракета. Взрывоопасное устройство изъято для дальнейшего уничтожения", - рассказали в полиции.
До этого по селу Чермалык Донецкой области ударила реактивная граната боевиков.
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