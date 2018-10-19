Гройсман назвал условие дефолта в Украине [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом приведет к дефолту в Украине.
Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент "Укринформа".
"Сегодняшнее заседание правительства достаточно непростое. Возможно, я бы не хотел его проводить, но есть обстоятельства, в которых мы должны действовать ответственно. Больше года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять с повестки дня вопрос цены на газ. С июля прошлого года мы искали компромиссные решения, но не все в наших силах, не все в моих силах", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что прекращение сотрудничества с МВФ приведет к ситуации, когда Украина окажется в состоянии дефолта.
"У нас нет другого варианта, чтобы не допустить чрезвычайно тяжелых событий. Если мы не продолжим работу с международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не сможем обслуживать наши внешние долги, которые взяли до нас", - добавил премьер-министр.
По его словам, экономическая слабость Украины приведет к тому, что российская агрессия усилится.
Ранее Гройсман заявлял, что цены на газ в Украине резко вырастут с 1 ноября.
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