Пассажиры самолета истекали кровью во время турбулентности (фото, видео) [ Редактировать ]
Лайнер Airbus A330 авиакомпании Aerolinas Argentinas попал в сильную турбулентность, после которой салон самолета превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы.
В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника, сообщает Daily Mail.
Туристы, летевшие рейсом AR1303 из Майами в Буэнос-Айрес, запечатлели последствия болтанки на камеру. На фотографиях видны валяющиеся между рядов контейнеры, пледы, личные вещи и поломанные части самолета. В ролике, снятом одним из пассажиров, запечатлено, как стюардесса собирает мусор, а затем в кадре появляется полотенце с кровью.
Представитель авиакомпании сообщил, что члены экипажа активно оказывали пострадавшим помощь.
Ранее мы сообщали о бортпроводнике самолета, который украл деньги у пассажиров бизнес-класса.
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