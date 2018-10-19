Лайнер Airbus A330 авиакомпании Aerolinas Argentinas попал в сильную турбулентность, после которой салон самолета превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы.

В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника, сообщает Daily Mail.

Туристы, летевшие рейсом AR1303 из Майами в Буэнос-Айрес, запечатлели последствия болтанки на камеру. На фотографиях видны валяющиеся между рядов контейнеры, пледы, личные вещи и поломанные части самолета. В ролике, снятом одним из пассажиров, запечатлено, как стюардесса собирает мусор, а затем в кадре появляется полотенце с кровью.

Представитель авиакомпании сообщил, что члены экипажа активно оказывали пострадавшим помощь.

Ранее мы сообщали о бортпроводнике самолета, который украл деньги у пассажиров бизнес-класса.