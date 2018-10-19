Квантовая жидкость способна просачиваться через твердую материю без трения. Кадр из к/ф Terminator 2/Youtube

Международной группе ученых впервые удалось создать в космосе конденсат Бозе - Эйнштейна - это аномальная материя, которая обладает уникальными квантовыми свойствами.

Материя представляет собой квантовую жидкость или сверхтекучее твердое тело. Вещество состоит из бозонов, которые способны находиться в одном и том же квантовом состоянии, рассказывает Phys.org.

При сверхнизких температурах, как в космическом пространстве, бозоны демонстрируют уникальные квантовые эффекты, например, сверхтекучесть. Она позволяет квантовой жидкости просачиваться через твердую материю без трения. Когда такая жидкость образует кристаллы ее называют сверхтекучим твердым телом.

Создать материю при гравитации практически невозможно, поэтому ученые создали специальное приспособление, удерживающее сверхнизкие температуры и сбросили его в ракете с высоты 243 километра.

Во время падения возник эффект невесомости, что позволило прибору провести 110 экспериментов.

Конденсат Бозе - Эйнштейна бул теоретически предсказан как следствие из законов квантовой механики Альбертом Эйнштейном на основе работ Шатьендраната Бозе еще в 1925 году.

Также недавно ученым компании Boston Dynamics удалось научить киборга танцевать.