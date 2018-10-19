Сполучені Штати впроваджуватимуть нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Постачання американської зброї Україні - це не розпалювання війни, а стримування російської агресії. Про це сказав Курт Волкер, спецпредставник Держдепу США з питань України - під час конференції аналітичного центру Атлантик Кансл.
Він також наголосив - Сполучені Штати впроваджуватимуть нові санкції проти Росії "раз на один-два місяці". У такий спосіб Вашингтон буде намагатися посилити тиск на Москву - щоби змусити російську владу домовлятися про врегулювання ситуації на Донбасі. Волкер також заявив, що Кремль не може вказувати іншим державам, зокрема, й Україні, чи приєднуватися їм до НАТО.
"Нам не вдалося змінити уявлення Путіна про конфлікт на Сході України. Росія продовжує його, і я думаю, що тут наші шанси навіть менші, ніж рік тому. Але я все-таки сподіваюся, що Москва не зможе знову перетворити Україну на частину свого цивілізаційного простору", - говорить Курт Волкер, Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.
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