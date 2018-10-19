Місія ОБСЕ виявила ракетні комплекси та гаубиці бойовиків [ Редактировать ]
Невідведені від лінії розмежування ракетні комплекси та гаубиці бойовиків виявила місія ОБСЄ. Про це повідомила українська сторона Спільного центру із контролю і координації.
Зокрема, в районі Хрустального на Луганщині зафіксовано 10 "Градів", а поблизу Мирного - 8 "Гвоздик" у бойовому положенні.
Також в Новоазовську і Макіївці безпілотник ОБСЄ виявив 5 БТРів окупантів, а на кордоні з РФ - третій з початку місяця конвой тилового забезпечення бойовиків.
по теме
На Донбасі знищили двох бойовиків
Одного українського бійця поранено сьогодні на сході країни. Минулої доби російські бойовики обстрілювали позиції армійців 16 разів. Як і в попередні дні - застосували важке озброєння
Война на Донбассе: боевики несут потери
18 октября ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами
На Донбасі бойовики ведуть прицільний вогонь на маріупольському напрямку
На Донбасі сьогодні чотири обстріли. Бойовики вели прицільний вогонь на маріупольському напрямку. Неспокійно було й на позиціях українських військових під Мар'їнкою
Україна вимагає негайно скасувати вибори на Донбасі
Негайно скасувати підготовку так званих виборів на Донбасі. Таку вимогу до РФ і представників ОРДЛО висунула Україна під час переговорів у Мінську напередодні. Про це написала перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook
Война на Донбассе: боевики понесли потери
За прошедшие сутки боевики 37 раз нарушили режим тишины, 9 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение