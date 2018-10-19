В районі Хрустального на Луганщині зафіксовано 10 "Градів"

Невідведені від лінії розмежування ракетні комплекси та гаубиці бойовиків виявила місія ОБСЄ. Про це повідомила українська сторона Спільного центру із контролю і координації.

Зокрема, в районі Хрустального на Луганщині зафіксовано 10 "Градів", а поблизу Мирного - 8 "Гвоздик" у бойовому положенні.

Також в Новоазовську і Макіївці безпілотник ОБСЄ виявив 5 БТРів окупантів, а на кордоні з РФ - третій з початку місяця конвой тилового забезпечення бойовиків.